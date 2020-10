Φρίκη: Γυναίκα αποκεφαλίστηκε σε ναό στη Νίκαια της Γαλλίας – Τρεις νεκροί από την επίθεση (Εικόνες & Video)

Νέα φρικιαστική επίθεση με μαχαίρι την Πέμπτη κοντά, αλλά και εντός εκκλησίας της Νίκαιας, στη Γαλλία όπου σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης υπάρχουν τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες, ενώ οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές, καθώς μία γυναίκα εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη, μέσα στον ναό της Notre Dame στην Νίκαια, της νότιας Γαλλίας.

Η άγρια επίθεση έγινε περίπου στις εννέα το πρωί, τοπική ώρα, σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην Νίκαια της νότιας Γαλλίας, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης επαναλάμβανε τη φράση «Αλάχου Άκμπαρ» (Ο θεός είναι Ύψιστος), συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αναζητούνται αναζητούνται πιθανοί συνεργοί του.

Η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λεπέν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γαλλικό κοινοβούλιο στο Παρίσι, ανέφερε «αποκεφαλισμό» στη διάρκεια της επίθεσης.

A woman was decapitated during the knife attack in French city of Nice by muslim….. https://t.co/KSAsWsCQoA

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε στο Twitter «τρομοκρατική» την επίθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στη Νίκαια σπεύδουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ μετά την επίθεση.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη ή αν η επίθεση συνδέεται με τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, τα οποία οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλάσφημα.

Η υπηρεσία της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας της Γαλλίας επιβεβαίωσε πάντως, ότι κλήθηκε να ερευνήσει τη σημερινή επίθεση. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί, ανέφερε λίγο μετά το τραγικό συμβάν, στο Twitter, πως ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό και εκτίμησε, ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Η επίθεση με μαχαίρι διαπράχθηκε στη σκιά της αντιπαράθεσης που έχει πυροδοτηθεί, μετά την άγρια δολοφονία –σε επίθεση τζιχαντιστή στις 16 Οκτωβρίου- του 47χρονου Γάλλου καθηγητή ιστορίας, Σαμουέλ Πατί, ο οποίος είχε παρουσιάσει σκίτσα του Μωάμεθ κατά τη διάρκεια μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.

Ο τζιχαντιστής έστησε καρτέρι και αποκεφάλισε τον άτυχο καθηγητή, σε κεντρική περιοχή του Παρισιού και η σημερινή επίθεση στη Νίκαια έγινε με και με την ίδια φρικιαστική μέθοδο του αποκεφαλισμού, εντός μάλιστα μεγάλου Χριστιανικού ναού της πόλης.

Another suspected terror attack in France, a country that’s being torn apart by extremism 😢

Two dead in ‘suspected terror attack’ in Nicehttps://t.co/ifZs0M2ulL pic.twitter.com/jkBLYHGVTR

— Martin Daubney (@MartinDaubney) October 29, 2020