Σε κλοιό τζιχαντιστών η Γαλλία: Επίθεση & στην Αβινιόν - Εξουδετερώθηκε ο δράστης - Οι εξελίξεις στη Νίκαια

Νέα αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην Αβινιόν της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε κατά αστυνομικών και περαστικών, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Η αστυνομία σκότωσε έναν άνδρα στην Αβινιόν, ο οποίος νωρίτερα είχε απειλήσει περαστικούς με ένα μαχαίρι ενώ φώναζε «Αλάχου Άκμπαρ», μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ο άνδρας μετά την επίθεση έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά.

