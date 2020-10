Με Navtex ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, προκαλεί ξανά η Τουρκία

Νέες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, που προχώρησε σε έκδοση navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου, την 28η Οκτωβρίου.

Η νέα NAVTEX, που εξέδωσαν οι Τούρκοι αφορά μάλιστα σε άσκηση με πραγματικά πυρά, η οποία ξεκινά από τις 26 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τον χάρτη με τις συντεταγμένες που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης το βράδυ της Τετάρτης, η θαλάσσια περιοχή όπου θα λάβει χώρα η άσκηση, βρίσκεται ανάμεσα από τα νησιά της Σκύρου, των Ψαρών, της Εύβοιας και της Χίου.

Η τουρκική Navtex για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου:

TURNHOS N/W : 1246/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:21)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26,27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.

Navtex ξανά στην ζώνη, ανάμεσα από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο

Η γειτονική χώρα ανήγγειλε ακόμη μια άσκηση στη θαλάσσια ζώνη, ανάμεσα από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο. Είναι η τρίτη φορά όπου επιλέγει η Τουρκία τη συγκεκριμένη περιοχή ανατολικά της Ρόδου, σε διεθνή και Τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η αναγγελία για την άσκηση ανάμεσα από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο:

TURNHOS N/W : 1245/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:19)

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 09 AND 10 OCT 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100930Z OCT 20.