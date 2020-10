Ντόναλντ Τραμπ : «Ο πρόεδρος είναι πολύ καλά» αναφέρουν οι γιατροί

Ο αμερικανός πρόεδρος θα λάβει πενθήμερη αγωγή με remdesivir, διευκρίνισε ο γιατρός, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο.

“Right now, all indicators are that [President Trump will] remain off of oxygen going forward,” says Dr. Sean Conley, the President's physician. https://t.co/wTkMvZbF59 pic.twitter.com/5BsWAa87r0

Ως πολύ κουρασμένο, καταπονημένο και με δυσκολίες στην αναπνοή περιέγραψε νωρίτερα την κατάσταση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη χτες αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδας, στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, λίγες ώρες αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό.

Μιλώντας στο CNN ένας εκ των συμβούλων του Τραμπ, τόνισε ότι «αυτό είναι σοβαρό» διαψεύδοντας ουσιαστικά τα όσα είχαν γραφτεί περί ηπίων συμπτωμάτων.

Άγνωστο παραμένει ποιος κόλλησε κοροναϊό τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα συναντήθηκε με χιλιάδες ανθρώπους αυτή τη βδομάδα.

Σταθερή η κατάσταση της Μελάνια

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

«Η κυρία Μελάνια πάει καλά. Τα συμπτώματά της δεν έχουν χειροτερέψει και συνεχίζει να αναπαύεται» ανέφερε στην DailyMail ο επικεφαλής του προσωπικού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον σύζυγο της ο οποίος λαμβάνει θεραπεία.

«Η σκέψη της βρίσκεται με όλους εκείνους που είναι άρρωστοι και τους εύχεται ταχεία ανάρρωση» συνέχισε.

Αρνητικό και το δεύτερο τεστ του Μάικ Πενς

Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται τα τεστ κοροναϊού στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι στιγμής, έχουν διαγνωστεί αρνητικοί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο. Ωστόσο θετικοί είναι τρεις Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές.

Τρίτος στη σειρά που νοσεί από Covid-19 ο Γερουσιαστής του Γουινσκόνσιν, Ρον Τζόνσον.

Ο 65χρονος αισθάνεται υγιής και προς το παρόν δεν υποφέρει από συμπτώματα.

Οι άλλοι δύο Γερουσιαστές-κρούσματα κοροναϊού είναι ο Μάικ Λι από την Γιούτα και ο Τομ Τιλς από τη Βόρεια Καρολίνα.

Oklahoma GOP Senator James Lankford who tested negative for COVID-19 will still quarantine until October 12th after meeting several times this past week with Utah GOP Senator Mike Lee who tested positive for the coronavirus. https://t.co/wMCdbqe0AL

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Ευχαριστώ για το αυξημένο ενδιαφέρον σας

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι είναι αρνητικός στον κοροναϊό, απέχει ωστόσο από τα καθήκοντά του και ευχαρίστησε άπαντες για το αυξημένο ενδιαφέρον.

Thanks to all those who so lovingly have reached out about @realDonaldTrump and the rest of the family. It truly means a lot to us.

I tested negative so I’ll give it a few more days out of and abundance of caution and test again and if I’m clear I’ll be back to work asap.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 3, 2020