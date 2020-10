Ποια είναι η σύμβουλος& πρώην μοντέλο, που κόλλησε κορωνοϊό τον Τραμπ και την Μελάνια (Εικόνες)

Στο Air Force One μαζί με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, βρισκόταν η Χόουπ Χικς, 31 ετών, η οποία φέρεται να κόλλησε κορωνοϊό το ζεύγος Τραμπ.

Ταξίδεψαν για το Κλίβελαντ, στο Οχάιο, προκειμένου να συμμετάσχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο debate με τον αντίπαλό του για την προεδρία Τζο Μπάιντεν.

Η ίδια συνεργάτης του Τραμπ ταξίδεψε μαζί του την περασμένη Τετάρτη στη Μινεσότα, για μια συνάντηση εργασίας. Πολλοί δημοσιογράφοι είχαν παρατηρήσει ότι αρκετοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου είχαν επιδεικτικά τότε, αρνηθεί να φορέσουν μάσκα στην αίθουσα, παρότι ήταν παρόντες στην ομιλία του Τραμπ στο Οχάιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε, ότι αυτή η σύμβουλός του ήταν η αιτία που ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό:

«Η Χόουπ Χικς, η οποία εργάζεται πολύ σκληρά, χωρίς να παίρνει ούτε μια ανάσα, βρέθηκε θετική στον Covid-19. Τρομερό! Η Πρώτη Κυρία και εγώ περιμένουμε τα αποτελέσματα του τεστ. Στο μεταξύ θα παραμείνουμε σε καραντίνα!», έγραψε.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020