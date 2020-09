Νέες Navtex της Τουρκίας για ασκήσεις με πραγματικά πυρά νότια της Λέσβου

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο προαναγγέλλει με δύο Navtex που δημοσίευσε σήμερα η Τουρκία, και συγκεκριμένα οι σταθμός της Σμύρνης.

Η περίοδος των ασκήσεων είναι από αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν μετά τις νέες ρητορικές κορώνες του Ερντογάν για το Καστελόριζο και τις συνεχείς εκκλήσεις της Άγκυρας για την έναρξη διαλόγου με την Αθήνα χωρίς… προαπαιτούμενα.

Σε κάθε περίπτωση με την έκδοση των δύο NAVTEX h άγκυρα συνεχίζει να υποδαυλίζει την ένταση στο Αιγαίο λίγα 24ωρα πριν από την κρίσιμη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου θα τεθούν επί τάπητος οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά οι Navtex:

TURNHOS N/W : 1176/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N – 026 19.00 E

38 55.00 N – 026 05.00 E

38 43.00 N – 026 02.00 E

38 42.00 N – 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N – 026 44.10 E

38 41.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 35.97 E

38 57.82 N – 026 47.78 E

38 57.40 N – 026 47.80 E

38 44.20 N – 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.