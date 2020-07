«Γκρίζοι Λύκοι», γύρω από την Αγιά Σοφιά: Συνθήματα κατά της Ελλάδας & ο Ερντογάν σε ρόλο Ιμάμη (Video)

Απόσπασμα από το Κοράνι έψαλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα στην Αγία Σοφία, κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί, ενώ έξω μερίδα προσκυνητών και οπαδών του, δεν παρέλειψαν παρά το γεγονός, ότι είχαν συγκεντρωθεί, για να προσευχηθούν, να εκφράσουν το μίσος και τον φανατισμό εναντίον της Ελλάδας, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της.

«Χτύπα, χτύπα να ακούσει η Ελλάδα», ήταν το κύριο σύνθημα, ενώ όπως μετέδωσε το μεσημέρι η ανταποκρίτρια του Star, τις κρίσιμες αυτές ημέρες, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, συχνά βρίσκονται στην ανάγκη, να αποφύγουν να πουν ποιας χώρας ανταποκριτές είναι, ή και να αναφέρουν μία άλλη χώρα, προκειμένου να κάνουν την δουλειά τους ανεμπόδιστα.

Φορώντας μάσκα, όπως έχει ζητηθεί από όλους τους προσκυνητές, ο Ερντογάν έφτασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην Αγία Σοφία συνοδευόμενος από όλη του την οικογένεια και λίγο μετά τη μί, πήρε το μικρόφωνο και χοροστάτησε ο ίδιος της τελετής, ψάλλοντας εδάφια από το Κοράνι.

Ο Ερντογάν είχε φυσικά την θέση του στην πρώτη σειρά στα πετρόλ χαλιά και γονάτισε όπως προβλέπει το τυπικό της μουσουλμανικής προσευχής πάνω στο ειδικό χαλί που χρησιμοποιούν για να προσεύχονται.

Ανιστόρητος και προκλητικός, αποχωρώντας αμέσως μετά την προσευχή στην Αγία Σοφία, ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μάλιστα, πως «η Αγιά Σοφία ήταν τζαμί και έγινε πάλι τζαμί. Επέστρεψε στην πραγματική της μορφή, όμως θα παραμείνει ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς».

Αμέσως μετά ο Ερντογαν επισκέφθηκε τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή, τον οποίο και έχει πρότυπο, πιστεύοντας ότι είναι ο διάδοχός του.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 24, 2020