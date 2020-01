Συναγερμός στην Γαλλία, όπου επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα κοροναϊού στην Ευρώπη (Video)

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής, ότι εντοπίστηκαν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού, το πρώτο στο Μπορντό και το δεύτερο στην περιοχή του Παρισιού.

Πρόκειται για τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ευρώπη, ενώ οι γαλλικές αρχές θεωρούν πιθανό ότι θα υπάρξουν δυστυχώς και άλλα.

Η υπουργός Υγείας Ανιές Μπουζέν διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Και οι δύο ασθενείς είχαν επισκεφθεί πρόσφατα την Κίνα. Η υπουργός εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με τους ασθενείς μετά την επιστροφή τους στη Γαλλία.

“Έχουμε σήμερα τα πρώτα ευρωπαϊκά κρούσματα, πιθανότατα επειδή εφαρμόσαμε πολύ γρήγορα τους ελέγχους και ήμασταν σε θέση να τα εντοπίσουμε. Πρέπει να χειριζόμαστε μια επιδημία με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά, να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα την εστία” και “να την περιορίζουμε το συντομότερο δυνατόν”, πρόσθεσε.

Ο πρώτος ασθενής, ηλικίας 48 ετών, επέστρεψε στις 22 Ιανουαρίου στη Γαλλία, αφού επισκέφθηκε την Κίνα και “πέρασε από την Ουχάν”. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μπορντό και “πάει καλά”, είπε η Μπουζέν. “Ξέρουμε ότι αφότου επέστρεψε στο γαλλικό έδαφος ήρθε σε επαφή με περίπου 10 ανθρώπους και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους”, πρόσθεσε.

Η υπουργός διευκρίνισε, ότι πληροφορήθηκε το δεύτερο κρούσμα ακριβώς πριν να ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου και δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι και ο δεύτερος ασθενής είχε επισκεφθεί την Κίνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μπισά του Παρισιού.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έχουν ανακοινώσει οι κινεζικές αρχές, οι νεκροί από τον κοροναϊό ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 26.

Η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία με το πώς μοιάζει ο νέος κοροναϊός.

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας έλαβε την απόφαση να δημοσιεύσει την εικόνα του νέου κορονοϊού, όπως αυτός φαίνεται σε μικροσκόπιο.

BIO WARFARE?

This is what the #CoronaVirus looks like

China released the first strain of virus information and its electron micrographs, new coronavirus nucleic acid detection primers and probe sequences, and other important info.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/jraZnkhP9A

— news for you (@newsforyouSA) 24 January 2020