Εκεχειρία… στα χαρτιά στη Λιβύη: Ο Χαφτάρ κατέρριψε τουρκικό drone – «Βροχή» ρουκετών στην Τρίπολη

Μια εκεχειρία… μόνο στα χαρτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Λιβύη αφού οι εχθροπραξίες δεν δείχνουν να έχουν κοπάσει.

Στο τελευταίο από τα… πολλά επεισόδια που έχουν διαδραματιστεί μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου όλες οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν για εκεχειρία ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξε ότι κατέρριψε τουρκικό drone λίγο έξω από την πρωτεύουσα, Τρίπολη.

«Οι Εναέριες Δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού κατέρριψαν τουρκικό drone, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μιτίκα και προσπάθησε να πλήξει στρατιωτικές μας μονάδες στην Τρίπολη» γνωστοποίησε ο LNA, στο Facebook.

Μέχρι στιγμής, η Τουρκία δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τους ισχυρισμούς του LNA.

Νωρίτερα σήμερα, η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) από την πλευρά της κατήγγειλε τη ρίψη ρουκετών στο μοναδικό «ανοιχτό» αεροδρόμιο της Τρίπολης. Πρόκειται για το αεροδρόμιο «Μιτίκα», το οποίο άνοιξε τις «πύλες» του στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδες, χάρη στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν σε Μόσχα και Βερολίνο.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μίτιγκα έγινε στόχος «έξι ρουκετών Grad», μία ενέργεια που συνιστά «κατάφωρη απειλή» στην ασφάλεια της κυκλοφορίας των αεροσκαφών και «μία νέα παραβίαση της εκεχειρίας», η οποία εφαρμόσθηκε στις 12 Ιανουαρίου μεταξύ των εμπολέμων πλευρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, Μοχάμαντ Γκνούνου.

Οι πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της πόλης Μισράτα, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Τρίπολης.

