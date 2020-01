Οργή λαού στο Ιράν για την «κατά λάθος» κατάρριψη του ουκρανικού Boeing

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέρριψε από λάθος με πύραυλο το ουκρανικό αεροσκάφος της Ukraine International Airlines,προκάλεσε οργή στο εσωτερικό της χώρας και για κάποιους Ιρανούς η συγγνώμη των αρχών και τα συλλυπητήρια δεν αρκούν.

Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος».

Επί ημέρες το Ιράν διέψευδε τις κατηγορίες που του απέδιδε η Δύση ότι ευθύνεται για την συντριβή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 176 επιβαίνοντες σε αυτό.

Για το θέμα έχουν ξεσπάσει διαδηλώσει στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη.Oι διαδηλωτές – στην πλειοψηφία τους φοιτητές – φωνάζουν συνθήματα όπως «Ντροπή» και «κάτω οι ψεύτες», ενώ καλούν την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

#Tehran, #Iran, 1000s of students protesting against the Iranian Theocratic Regime and the shooting down of Ukrainian flight PS752.

Protests, Protests, Everywhere!

pic.twitter.com/zfb111e1uk

— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) January 11, 2020