Καζακστάν : Συνετρίβη αεροσκάφος με 100 επιβάτες σε κατοικημένη περιοχή

Σε τουλάχιστον 15 νεκρούς ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας του Καζακστάν, της Αλμάτι, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Φόκερ κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της, είχε ανακοινώσει νωρίτερο το υπουργείο Βιομηχανίας. Το δικινητήριο, εκατονταθέσιο επιβατικό αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει πτήση προς τη Νουρ-Σουλτάν.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

