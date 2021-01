Καπιτώλιο: Αστυνομικός χρησιμοποιεί το σώμα του ως ασπίδα ενάντια στον όχλο του Τραμπ - video

Ένα τρομακτικό βίντεο από τις ταραχές της Τετάρτης στο Καπιτώλιο ήρθε τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα και δείχνει έναν αξιωματικό της αστυνομίας να συντρίβεται ανάμεσα στα κύματα των ακροδεξιών και των αστυνομικών που υπερασπίζονται το κτήριο.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής, που καταγράφηκε σε βίντεο ένας αξιωματικός φαίνεται να έχει σφηνωθεί ανάμεσα σε μια πόρτα και τον εκτός ελέγχου όχλο.

Κι ενώ ο αστυνομικός ουρλιάζει με αγωνία «βοήθεια» τουλάχιστον ένα άτομο φαίνεται να προσπαθεί να σχίσει τη μάσκα του.

Στη συνέχεια εμφανίζεται χωρίς μάσκας και με αίματα ενώ μέσα στην αναταραχή κάποιος ακούγεται να φωνάζει «αφήστε τον, αφήστε τον».

Ο αξιωματικός κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί από την πόρτα και φαίνεται να απαντά καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν ήταν εντάξει.

Η κατάσταση του αξιωματικού δεν είναι γνωστή. Το CNNi μίλησε με το άτομο που τράβηξε το βίντεο, τον Jon Farina, ο οποίος σημείωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και ταραχοποιών ήταν συνεχής.

«Τίποτα δεν τους σταματούσε», είπε ο Φαρίνα. «Συνέχισαν να περιστρέφονται λέγοντας: ‘Χρειαζόμαστε νέους πατριώτες’».

Σημειώνεται ότι από την εισβολή πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Disturbing video shows officer crushed against door by mob storming the Capitol, by Kelsie Smith and Travis Caldwell, CNN