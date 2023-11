Αρνείται ότι έλεγε «κάψτε τους» ο 27χρονος που πετούσε υγρό μέσα σε βαγόνι του Μετρό στο Μοναστηράκι

Κάθε εμπλοκή του στα επεισόδια που έλαβαν χώρα την περασμένη Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου, στο Μοναστηράκι αρνήθηκε κατά την απολογία του στις ανακριτικές Αρχές ο 27χρονος, ο οποίος έχει καταγραφεί να πετάει υγρό από ένα μπιτόνι μέσα στο βαγόνι του τρένου και να φωνάζει «κάψτε τους».

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, όπως και οι συγκατηγορούμενοί του που εντάσσονται στο χώρο της Ακροδεξιάς, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Ο μόνος όρος που τους επιβλήθηκε ήταν εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

