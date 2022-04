Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος-Ήταν διασωληνωμένος σε ΜΕΘ Covid

Έφυγε από τη ζωή ο 74χρονος ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και πρώην κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Γιάννης Κυριόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” με covid-19.

Η υγεία του καθηγητή Γ. Κυριόπουλου επιδεινώθηκε ραγδαία και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Ο Γιάννης Κυριόπουλος σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Από το 1985 είναι καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είχε χρηματίσει μέλος σε διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Υπήρξε πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

Ήταν συγγραφέας βιβλίων, συγγραμμάτων και μονογραφιών και είχε δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.