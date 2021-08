Μαίνεται η πυρκαγιά στην Αρχαία Ολυμπία-Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

?? New @CopernicusEMS activation [#EMSR528]: Forest fire in Ancient Olympia Municipality, Western Greece Region, Greece

? https://t.co/kMWHYxgu7v#Wildfire in #Greece – #Copernicus #CEMS #RapidMapping #EUCivPro pic.twitter.com/4836f905Bh

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 5, 2021