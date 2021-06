Δωρεάν τεστ για τον κορωνοϊό από τον ΕΟΔΥ σε 136 σημεία την Παρασκευή 11/6

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται την Παρασκευή 11 Ιουνίου σε 136 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Καλλιθέας, Πλατεία Δαβάκη, 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Χορτιάτη, 10:00 – 15:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Θέρμης, στην κοινότητα στο κάτω Σχολάρι, 10:00-15:00

Δ. Ν. Χαλκηδόνας, στη λαϊκή του Αγίου Αθανασίου, 10:00 – 15:00

Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, στην πλατεία Ευόσμου, 10:00-15:00

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στην πλατεία Τσομπάνογλου μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Μενεμένη 09:30-14:30

Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Καταυλισμός Νεοχωρίυο, Μαγούλα, Αιτωλοακαρνανία

Πλατεία Μεσολογγίου

Πλατεία Νέας Κίου, Άργος, 09:15-14:15

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-14:15

Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

Κοινότητα Δήμητρα, Αρκαδία

Κοινότητα Κοντοβάζαινα, Αρκαδία

Κοινότητα Βελιμάχι, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

Εργατικές Κατοικίες Ταραμπουρα, Πάτρα, 09:00-14:30

Πλατεία Λιβαδειάς

Γ.Ν. Λιβαδειάς

Κοινότητα Ακραίφνιο, Βοιωτία

Κόκκινο Βοιωτίας

Κοινότητα Νέο Κόκκινο, Βοιωτία

Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, 09:00

Κοινότητα Κοκκινογείων, Δράμα, 09:30

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Πλατεία Διδυμότειχου, 09:30

Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 09:00-13:00

Γρεγολίμανο Λιχάδας, Εύβοια, 09:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:30

Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, Ηλεία, 09:00-14:30

Δημαρχείο Τραγανό, Ηλεία, 09:00-14:30

Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

Περιοχή Ωρολογίου, Βέροια, 09:30-14:00

Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Λιμένας Θάσου

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08:00-16:00

Δημαρχείο Παραμυθιάς, 08:00-16:00

Πλατεία Φιλιατών, 08:00-16:00

Γιαλισκάρι, Ικαρία

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Πλατεία Μετσόβου, Ιωάννινα, 10:30-15:00

Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Κρυονέρι Καρδίτσας, 08:00-10:00

Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

Ελευθερούπολη, Καβάλα

ΔΟΝΑ, Λέρος, 09:00-13:00

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Νεοχώρι Καρδίτσας, 10:00-12:00

Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Μορφοβούνι Καρδίτσας, 12:00-14:00

Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 10:00-15:00

Δ. Μουζακίου, Κεντρική Πλατεία Μουζακίου, 10:00-15:00

Δ. Παλαμά, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, 10:00-15:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Πόρο Κεφαλληνίας

ΚΑΠΗ Κιλκίς

Χωριό Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς

Κοινότητα Ακρίτας, Κιλκίς

Κ.Υ. Κοζάνης

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας

Άγιος Χριστόφορος Εορδαίας, Κοζάνη

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Πλατεία Αγ.Βλάσιου, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 09:30-13:30

Δημαρχείο Ζευγολατιού, Κορινθία, 09:30-13:00

Κοινότητα Πυλίου, Κως

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 09:00-15:00

Φιλιππούπολη, Λάρισα, 09:00-14:00

Αγιά, Λάρισα, 09:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι

Αγορά Μυτιλήνης, αρχή Ερμού

ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

Drive through Μύρινα, Λήμνος

Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

Αλμυρός, Μαγνησία, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Βόλος, 09:00-14:00

Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης, 08:30-14:00

Πλατεία Ξάνθης

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Σκύδρα, Πέλλα

Dive through στο Μακρύγιαλό, Δ. Πύδνας-Κολινδρού, Πιερία

Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη

Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Πρέβεζα

Παραλία Πρέβεζας , οδός Ελευθ. Βενιζέλου- κάτω από το Δημαρχείο

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», Ρέθυμνο

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή, 10:00-15:00

Επτά Βαγιές, στάση Ταξί, Ρόδος, 09:00-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Γ.Ν. Σάμου

Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

Πάρκο Σερρών

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 08;00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00

Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα, 12:00

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Πλατεία Τρικάλων, 09:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Γαλανέικα Λαμίας, 11:30-14:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

Λαϊκή Αγορά Μελίτη, Φλώρινα

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, Φωκίδα

Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πλατεία Βουνακίου, Χίος