Πού γίνονται δωρεάν τεστ κορωνοϊού από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή 14/5

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ βρίσκονται σήμερα Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, όπου και θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας – Δημαρχείο, 09:00 -15:00

Δ. Ηλιούπολης, Εθνικής Αντιστάσεως – Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης, 09:00 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Θέρμης, Νέο Ρύσιο, 10:00-15:00

Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, πλατεία Ευόσμου, 10:00 – 15:00

Δ. Παύλου Μελά, στρατόπεδο απέναντι από δημαρχείο Σταυρούπολης , 10:00 – 15:00

Δ. Ωραιοκάστρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας με Ποσειδώνος, 10:00 – 15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Κοινότητα Παναιτωλίου, Αιτωλοακαρνανία

Κοινότητα Παραβόλας, Αιτωλοακαρνανία

Δοκιμι, Αιτωλοακαρνανία

Κοινότητα Παλαιομανίνας, Αιτωλοακαρνανία

Πλατεία Μεσολογγίου

Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 10:00

Δημαρχείο Άρτας, 09:00-15:00

Λιμάνι Γαύριου, Άνδρος, 11:00-15:00

Τριποταμιά Αρκαδίας

Καπελίτσα Αρκαδίας

Λιβαδάκι Αρκαδίας

Νεοχώρι Αρκαδίας

Χώρα Αρκαδίας

Δάφνη Αρκαδίας

Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

Εργατικές Κατοικίες Παραλίας, Πάτρα

Πλατεία Λιβαδειάς

Εξεταστήριο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-14:00

Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Καρπερού, Γρεβενά, 09:30-13:30

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος, Δράμα, 09:00

Κοινότητα Καλού Αγρού, Δράμα, 09:00

Πνευματικό Κέντρο Χώρας, Σαμοθράκη

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Λαϊκή Αγορά Σουφλίου, 09:00-15:00

Κεντρική Πλατεία Διδυμοτείχου, 09:30

Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 10:00-14:00

Ροβιές, Εύβοια

ΟΑΕΔ Καρπενησίου

Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:00

Λεχαινά μπροστά στο δημαρχείο, Ηλεία, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας στην Γαστούνη, Ηλεία, 09:00-14:00

Πάρκο Νάουσας, 10:00-12:00

Κεντρική Πλατεία Νάουσας, 12:00-15:00

Πλατεία Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 10:00-15:00

Πάρκο «Ελιάς», Βέροια, 10:00-15:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

Άγιος Κήρυκος, Ικαρία

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Άγιος Φανούριος, Ξηρόκαμπος, Λέρος, 09:00-12:00

Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Παυσίλυπο, Καρδίτσα, 10:00-15:00

Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα, 10:00-15:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα

Χωριό Κριστώνη, Κιλκίς

Πλατεία Νίκης, Κοζάνη

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Κ.Υ. Κοζάνης

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:00-14:00

Δημοτικό Κατάστημα Ισθμίων, Κορινθία, 09:30-13:00

Κέφαλος, Κω

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00 -15:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00 -15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00 -15:00

Τερψιθέα, Λάρισα, 09:00 -14:00

Πλατεία Αμπελοκήπων, Λάρισα, 09:00 -14:00

Αγιά, Λάρισα, 09:00 -15:00

Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00 -15:00

Κοιλάδα, Λάρισα

Κουτσόχερο, Λάρισα

Μάνδρα, Λάρισα

Δήμος Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι

Πλατεία Πελόπης, Λέσβος

ΚΑΠΗ Λευκάδας

Μαρίνα Λευκάδας-Ανατολική παραλία

Drive through στη Μύρινα

Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

Drive through στον Αλμυρό (Κ.Υ. Αλμυρού), 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας Βόλου, 09:00-14:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00

Πλατεία Μεσσήνης, Μεσσηνία, 08:30-14:00

Οδός Αμφείας, Μεσσηνία, 18:00-22:00

Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών

Σκύδρα Πέλλας

Ριζό Πέλλας

Σεβαστιανά Πέλλας

Λουτροχώρι Πέλλας

Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Μακρύγιαλος, Πιερία

Drive through Ανδρομάχης, Πιερία

Δημαρχείο Καναλακίου, Πρέβεζα

Γ.Ν. Πρέβεζας

Κοινότητα Περάματος, Ρέθυμνο

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πλατεία Αγίου Νικολάου, Ρόδος, 09:00-14:30

Πλατεία Λίνδου, Ρόδος, 09:30-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Γ.Ν. Σάμου

Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

Κεντρικό Πάρκο Σερρών

Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00

Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 09:00

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 11:30

Δημαρχείο Τρικάλων, 11:30 & 17:30

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 10:00-14:00

Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Γαλανέικα Λαμίας, 11:30-14:00

Drive through στη Στυλίδα, Φθιώτιδα, 09:00-12:00

Drive through στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, Φθιώτιδα, 12:30-14:00

Ηπείρου 26, Φλώρινα

Μελίτης Φλώρινας

Φιλωτα Αμυνταίου, Φλώρινα

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, Φωκίδα

Νέα Μουδανιά (κλειστό γυμναστήριο) Χαλκιδικής, 10:00-14:00

Πολύγυρος (νομαρχία), Χαλκιδικής, 10:00-14:00

Πλατεία Βουνακίου, Χίος