Κορωνοϊός: Τα πολλά κρούσματα έφεραν τα νέα μέτρα – Τι ισχύει από σήμερα

Νέα μέτρα στην Αττική αλλά και τις υπόλοιπες επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές της χώρας έφερε ο υψηλός αριθμός των κρουσμάτων, αλλά και των νοσηλευόμενων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους λοιμωξιολόγους να ευελπιστούν ότι οι νέοι περιορισμοί θα είναι αρκετοί για να επιβραδύνουν την εξάπλωση του κορωνοϊού ώστε να μην απαιτηθεί δεύτερο lockdown.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για τον κορωνοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως από το Σάββατο 26 Σεπτεβίου μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου επιβάλλεται ειδικό ωράριο λειτουργίας σε περίπτερα, ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και κάβες.

Τα εν λόγω καταστήματα θα πρέπει να κλείνουν από τα μεσάνυχτα και έως τις 5:00πμ και το μέτρο θα εφαρμοστεί σε Αττική, Ημαθία, Κιλκίς, Πιερία, Πέλλα, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Μυτιλήνη και Μύκονο.

Από το εν λόγω μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Αναπροσαρμόζεται δε, και το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε όλες τις περιοχές που είναι σε καθεστώς είτε ειδικών περιοριστικών μέτρων, ή επιδημιολογικής επιτήρησης.

Πλέον, τα καταστήματα αυτά θα μπορούν να λειτουργούν από τις 05:00 το πρωί και όχι από τις 7:00πμ, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τόσο στις παραπάνω περιοχές όσο και στις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας, Κέρκυρας στο δήμο Βόλου, στη Σαντορίνη , στη Ρόδο, στην Κω, στην Πάρο και στην Αντίπαρο επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ

Σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων τα Τρίκαλα

Την ίδια ώρα, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων στα Τρίκαλα, όπου προκαλεί προβληματισμό ο αριθμός των κρουσμάτων του ιού.

Πιο συγκεκριμένα από σήμερα 26 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και ώρα 6:00πμ ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

● Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

● Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

● Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

● Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

● Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

«Ανησυχητικό το δεύτερο κύμα»

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως υπάρχει ιδιαίτερο φορτίο στο κέντρο της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές.

«Υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους και αυστηρές ιχνηλατήσεις ιδιαίτερα στο κομμάτι των στενών επαφών. Είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και οι πρωτοβουλίες θα φέρουν αποτέλεσμα. Πρέπει όλοι οι κάτοικοι της Αττικής να εφαρμόσουν τα μέτρα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, ο λοιμωξιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε πως το δεύτερο «κύμα» της πανδημίας στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητικό, με πάνω από 300 κρούσματα καθημερινά.

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τις παρεμβάσεις του σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως η Κυψέλη, η Πλατεία Βάθης και η Πλατεία Αμερικής.

Σημείωσε επίσης πως η προσήλωση στη μάσκα αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση για την αυτοπροστασία των πολιτών έναντι του κορωνοϊού.

Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 286 νέα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές συρροές και 37 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 16.913, εκ των οποίων το 55,7% άνδρες.

Από το σύνολο των κρουσμάτων, 2.763 (16,3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 7.028 (41,6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Εξάλλου, 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών.

Εξ αυτών, 15 (23,8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

To 87,3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Την ίδια ώρα, 197 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.