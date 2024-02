Στους Κάνσας Σίτι με απίστευτη ανατροπή το Super Bowl - Χαμός στις εξέδρες από την Τέιλορ Σουίφτ - Δείτε βίντεο

Οι Κάνσας Σίτι Τσιφς του Γιώργου Καρλαύτη κατέκτησαν για 4η φορά στην ιστορία τους το Super Bowl σε έναν απίθανο τελικό κόντρα στους Σαν Φραντσίσκο 49ers τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Λας Βέγκας της Νεβάδα.

Ο 58ος τελικός του NFL ήταν συναρπαστικός μέχρι τέλους. Το Σαν Φρανσίσκο παρότι πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο προηγούμενο με 10-3 και ήταν μπροστά στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είδε τον τίτλο να γλιστράει από τα χέρια του στο τέλος.

Ο στρατηγός των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Πάτρικ Μαχόουμς, κατάφερε δύο λεπτά πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα να ισοφαρίσει σε 19-19 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του Super Bowl.

The anatomy of the game-winner. What a Super Bowl. 🔥 pic.twitter.com/WbGaPP39yV

Εκεί πάλι ο Πάτρικ Μαχόουμς έβγαλε την ασίστ στον Μέκολ Χάρντμαν ο οποίος με ένα walkoff touchdown έκανε το 25-22 και χάρισε στους Chiefs το Super Bowl LVIII με την Τέιλορ Σουίφτ να χοροπηδάει από τη χαρά της στις εξέδρες του «Allegiant Stadium», βλέποντάς τον αγαπημένο της Τράβις Κέλσι να στέφεται πρωταθλητής.

Η τραγουδίστρια χάρισε και ένα παθιασμένο φιλί στον σύντροφό της στο γήπεδο ενώ νωρίτερα είχε προκαλέσει χαμό όταν στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου φάνηκε να κάνει «άσπρο πάτο» με το ποτό που απολάμβανε στην εξέδρα.

“That’s real love. That’s what you can get when you have the good support of a woman behind you.” – @nateburleson pic.twitter.com/8jrdlw4aD1

— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024