Το πρώτο μήνυμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την ανακοπή του γιου του: «Η οικογένειά μας ασφαλή»

Πριν από δύο ημέρες «έσκασε» σαν κεραυνός η είδηση ότι ο Μπρόνι Τζέιμς, πρωτότοκος γιος του Λεμπρόν υπέστη καρδιακή προσβολή σε προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του κολεγίου του. Φυσικά τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ ήταν αμέτρητα.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ ήθελε να πει το δικό του «ευχαριστώ» σε όλον τον κόσμο που έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του. Και παράλληλα να καθησυχάσει τους πάντες ότι ο Μπρόνι είναι σε καλή κατάσταση, όπως και όλη η οικογένεια Τζέιμς.

I want to thank the countless people sending my family love and prayers. We feel you and I’m so grateful. Everyone doing great. We have our family together, safe and healthy, and we feel your love. Will have more to say when we’re ready but I wanted to tell everyone how much your…

— LeBron James (@KingJames) July 27, 2023