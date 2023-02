Θέμα στην Τουρκία η προσφορά του Τεντόγλου στους σεισμόπλεικτους

Ο χρυσός Έλληνας Ολυμπιονίκης, με τη «χρυσή καρδιά» Μίλτος Τεντόγλου έγινε θέμα στο μεγαλύτερο πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, εκφράζoντας την ευγνωμοσύνη του για την μεγαλοψυχία του αθλητή.

Ο Τεντόγλου, δημοπρατεί τα παπούτσια που του στέρησαν την κορυφαία παγκόσμια επίδοση για φέτος, με τα έσοδα, να έχει συναποφασίσει με τον προπονητή του, πως θα διατεθούν για τα παιδιά-θύματα των «δίδυμων σεισμών» που έπληξαν την Τουρκία.

Συγκεκριμένα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu γράφει στον τίτλο: «Έλληνας άλτης μήκους θα δημοπρατήσει τα παπούτσια του για παιδιά θύματα σεισμών στην Τουρκία.

Ο Μιλτιάδης Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020».

Greek long jumper to auction his shoes for child victims of quakes in Türkiye https://t.co/byFigwB3zM

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 17, 2023