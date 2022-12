Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Γαλλίας ο Μπενζεμά

Ο Καρίμ Μπενζεμά ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Γαλλίας.

Μια ημέρα μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ισοπαλία με 3-3 και την ήττα στα πέναλτι κόντρα στην Αργεντινή, οι «τρικολόρ» αποχαιρετούν τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος ανακοίνωσε πως σταμάτα από την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για το 2022 έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του πως δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα με το γαλλικό εθνόσημο.

«Έκανα την προσπάθειά μου και τα λάθη που ήταν απαραίτητα για να φτάσω εδώ που βρίσκομαι σήμερα, είμαι περήφανος γι’ αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει», έγραψε ο Γάλλος επιθετικός, ανήμερα των 35ων γενεθλίων του, ανακοινώνοντας ουσιαστικά πως ολοκλήρωσε την καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022