Έπιασε τον Ματέους στην κορυφή με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ ο Μέσι

Ιστορία έγραψε και πάλι ο Λιονέλ Μέσι, με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό απέναντι στην Κροατία απόψε.

Ο Αργεντινός έφτασε τα 25 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ισοφάρισε τον Λόταρ Ματέους στην κορυφή της σχετικής λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο Μουντιάλ.

25 – Lionel Messi 🇦🇷 is making his 25th appearance at the #FIFAWorldCup today, tying Lothar Matthäus 🇩🇪 for the most appearances in the competition’s history. Legends. #ARGCRO pic.twitter.com/vv8uXJHw5u

— OptaFranz (@OptaFranz) December 13, 2022