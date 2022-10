Με Μαρσέλο και Πασχαλάκη ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καραμπάγκ

Την Καραμπάγκ αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός αύριο (6/10-22:00) για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με την αποστολή των Πειραιωτών να ανακοινώνεται σήμερα.

Στην αποστολή βρίσκονται κανονικά οι Μαρσέλο, Πασχαλάκης και Ουί Τζο Χουάνγκ, με τους Ελ Αραμπί, Μπα, Ρέτσο και Βατσλίκ να μένουν εκτός.

Ο Μαρσέλο βρίσκεται στη διάθεση του Μίτσελ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Μαζί του ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, αλλά και ο Ουί Τζο Χουάνγκ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, όπως είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Άβιλα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ίνμπομ Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Βρσάλικο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Καραμπάγκ. / The squad players selected ahead of the match against @FKQarabagh. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UEL #OLYQFK #Football #FootballGame #SquadList @EuropaLeague pic.twitter.com/Sq7YRekS6L

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 5, 2022