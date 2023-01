Time lapse δείχνει πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η μετάλλαξη «Kraken» [video]

Η νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού που ονομάζεται «Kraken» εξαπλώνεται παγκόσμια με ταχύτατους ρυθμούς.

Μάλιστα οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος για την πρόκληση νέων πανδημικών κυμάτων.

Σημειώνεται πως η υποπαραλλαγή ΧΒΒ.1.5 ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και έχει εξαπλωθεί σε 29 ακόμη χώρες. Μάλιστα ένα time lapse καταγράφει την τρομακτική ταχύτητα με την οποία η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή εξαπλώθηκε και πέρασε τον Ατλαντικό.

I’ve added a map page to my dataviz on COVID-19 genomic sequencing data.

Here I’ve used it to visualise the spread of the new XBB.1.5 “Kraken” lineage around the world.https://t.co/FuHOL8g6Xg pic.twitter.com/gXZ2l8EuEn

