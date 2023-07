Ο Κρόνος όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί - Η καθηλωτική φωτογραφία από το τηλεσκόπιο James Webb

Μία καθηλωτική φωτογραφία του Κρόνου και των δακτυλίων του παρουσίασε η NASA, η οποία τραβήχτηκε από το υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο James Webb.

Όταν το τηλεσκόπιο James Webb της NASA ξεκινούσε το ταξίδι του για να μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη, όλοι ανέμεναν τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πιο ισχυρού και σύγχρονου τηλεσκοπίου που δημιούργησε ποτέ η ανθρωπότητα και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι αντάξια των προσδικιών.

Το James Webb φωτογράφισε τον Κρόνο -τον πιο εντυπωσιακό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος- με την κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας, και το αποτέλεσμα είναι φαντασμαγορικό.

Ο Κρόνος φαίνεται αρκετά σκοτεινός σε αυτό το υπέρυθρο πλαίσιο που θέτει το τηλεσκόπιο, καθώς το μεθάνιο απορροφά σχεδόν όλο το ηλιακό φως που πέφτει στην ατμόσφαιρά του. Ωστόσο, οι δακτύλιοι παραμένουν φωτεινοί και εντυπωσιακοί.

Αυτή η εικόνα ελήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος παρατήρησης «Webb 1247», που είχε σαν στόχο να δοκιμάσει την ικανότητα του τηλεσκοπίου να ανιχνεύει φεγγάρια γύρω από τον πλανήτη και τους φωτεινούς δακτυλίους του.

Στην εικόνα που κυκλοφόρησε η NASA, διακρίνονται λεπτομέρειες εντός του συστήματος δακτυλίων και πολλά από τα φεγγάρια του Κρόνου, όπως η Διώνη, ο Εγκέλαδος και η Τηθύς.

Wake up, babe. @NASAWebb dropped a new infrared image of Saturn.

On June 25, the space telescope detected the planet’s faint moons and looked at its icy rings. Methane gas in Saturn’s atmosphere absorbs light, so it appears darker here. https://t.co/sRZTFrey38 pic.twitter.com/5Fs5TV8sw4

— NASA (@NASA) June 30, 2023