Ο Μασκ κατηγορεί τον Ζούκεμπεργκ ότι το WhatsApp παρακολουθεί τους χρήστες του

Μύδρους εξαπέλυσε ο ιδιοκτήτης του Twitter και συνιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ, κατά του αφεντικού των ανταγωνιστικών μέσων, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που έχει στην κατοχή του όχι μόνο το Facebook αλλά και το WhatsApp.

Σε μια καταγγελία στην οποία προέβη μέσω Twitter και προκάλεσε αίσθηση, ο Μασκ δηλώνει εμμέσως πλην σαφώς πως αμφιβάλλει για το σεβασμό στην ιδιωτικότητα από πλευράς της εφαρμογής WhatsApp.

Συγκεκριμένα προχώρησε στην αναδημοσίευση ανάρτησης χρήστη του Twitter που γνωστοποίησε ότι η εφαρμογή ενεργοποίησε το μικρόφωνο της συσκευής στο κινητό του καθώς κοιμόταν ενώ παρέμεινε ανοιχτό και όταν ήταν ξύπνιος, από τις 6 το πρωί.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that’s just a part of the timeline!) What’s going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

— Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023