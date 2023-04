Το υπερηχητικό αεροσκάφος με υδρογόνο που φέρνει την επανάσταση στις πτήσεις - Θα κάνει το ταξίδι Ευρώπη-Αυστραλία σε 4 ώρες (video)

Μπορεί οι πτήσεις από την Ευρώπη προς την Αυστραλία να διαρκούν περί τις 20 ώρες σήμερα, αλλά μια ελβετική νεοφυής επιχείρηση φιλοδοξεί με ένα υπερηχητικό αεροσκάφος με κινητήρες υδρογόνου να μειώσει στις 4 ώρες τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Destinus, όπως λέγεται η εν λόγω εταιρεία, δοκιμάζει πρωτότυπα υπερηχητικών αεροσκαφών εδώ και αρκετά χρόνια και ανέφερε επιτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις του δεύτερου πρωτοτύπου Eiger στα τέλη του 2022. Τώρα, το ισπανικό Υπουργείο Επιστημών επέλεξε την Destinus για να λάβει μέρος σε μια στρατηγική πρωτοβουλία και να επιδοτήσεις τις έρευνές της υπερηχητικές πτήσεις που χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο.

