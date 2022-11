Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος - Θα έχει καμπούρα και δύο σετ βλέφαρα [video]

Οι ερευνητές προσομοιάζουν για το πως θα είναι ο άνθρωπος το 3000 μ.Χ.

Ο άνθρωπος σε μια χιλιετία θα έχει επηρεαστεί σημαντικά από την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν έναν τρόπο ζωής που θα είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένος με τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συσκευές, θα διαμορφώσουν ένα νέο τύπο ανθρώπου.

Η εικόνα που δίνουν οι επιστήμονες δεν είναι και η πιο ιδανική που θα φανταζόμασταν, καθώς ο άνθρωπος, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, θα είναι καμπούρης, με χοντρό λαιμό και με δύο σετ βλέφαρα, μεταξύ άλλων.

Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο ονόματι «Mindy», το οποίο όπως υποστηρίζουν μας δίνει μια γεύση του πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι άνθρωποι το 3000 μ.Χ ως αποτέλεσμα της εξάρτησής μας από την τεχνολογία.

Grotesque model ‘Mindy’ reveals what humans could look like in the year 3000 https://t.co/F35cGvCHYB

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2022