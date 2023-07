Και δεύτερη συναυλία για τους Coldplay στην Ελλάδα

Μετά την αυξημένη ζήτηση σε εισιτήρια για τη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα και το Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024, τη Δευτέρα – στη διάρκεια της πρώτης φάσης προπώλησης – ανακοινώθηκε και δεύτερη ημερομηνία που το δημοφιλές βρετανικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στη χώρα μας.

Ετσι, οι Coldplay θα παίξουν μουσική και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024. Οπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι στον λογαριασμό τους στο Twitter: «Λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης στην προπώληση, μόλις προστέθηκαν δεύτερες συναυλίες στην Αθήνα (9 Ιουνίου 2024) και Βουδαπέστη (18 Ιουνίου 2024). Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει».

Due to phenomenal demand in the presale, second shows have just been added for Athens (June 9, 2024) and Budapest (June 18, 2024). Presale tickets on sale now. pic.twitter.com/Qu5MmKQuzJ — Coldplay (@coldplay) July 25, 2023

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

PL1 156,20 ευρώ

PL2 145,20 ευρώ

PL3 123,20 ευρώ

PL4 107,80 ευρώ

PL5 99,00 ευρώ

PL6 85,80 ευρώ

PL7 63,80 ευρώ

PL8 52,80 ευρώ

Calypso Seats: 198 ευρώ

Supersolis Experience: 282,70 ευρώ

Kubik Experiece: 332,20 ευρώ

Floris Early Entry Experience: 264 ευρώ

Kaotica Lounge Experience: 557,70 ευρώ

Ultimate Spheres Experience: 995 ευρώ

Η καριέρα

Δημιουργήθηκαν το 1998 στο University College του Λονδίνου από τον πιανίστα/τραγουδιστή Κρις Μάρτιν και τον κιθαρίστα Τζόνι Μπάκλαντ. Στη συνέχεια, στο μουσικό σχήμα προστέθηκαν οι συμφοιτητές τους Γκάι Μπέριμαν στο μπάσο και Γουίλ Τσάμπιον, αρχικά κιθαρίστας και αργότερα ντράμερ.

Το πρώτο τους σίνγκλ «Brothers & Sisters» (1999) εντάχθηκε στη λίστα με τα 100 καλύτερα της Βρετανίας. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το EP τους «Blue Room» το οποίο έλαβε θετικές κριτικές.

Το πρώτο πλήρες άλμπουμ τους «Parachutes» (2000) που περιλαμβάνει το γλυκόπικρο και επιτυχημένο σίνγκλ «Yellow», βραβεύτηκε με Γκράμι Καλύτερου Εναλλακτικού Αλμπουμ, την πρώτη σημαντική διάκριση του συγκροτήματος. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «A Rush of Blood to the Head» (2002) με τη μεγάλη επιτυχία «Clocks», το «X&Y» που περιλάμβανε το συναυλιακό «Speed of Sound».

Ο δίσκος του 2008 «Viva la Vida or Death and All His Friends», εν μέρει σε παραγωγή του Μπράιαν Ινο, έφτασε στην κορυφή των τσαρτ σε Αμερική και Βρετανία. Η αναγνώριση ήρθε την επόμενη χρονιά στα Γκράμι όπου οι Coldplay έλαβαν τα βραβεία Τραγουδιού της Χρονιάς, Καλύτερου Ροκ Αλμπουμ και Καλύτερης Ποπ Ερμηνείας από συγκρότημα. Τα επόμενα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ήταν τα «Mylo Xyloto» (2011), «Ghost Stories» (2014), «A Head Full of Dreams» (2015), «Kaleidoscope» (2017).