Απόψε ο τελικός της Eurovision - Πώς η συμμετοχή του Ισραήλ πολιτικοποίησε ένα μουσικό πανηγύρι

Το Ισραήλ προκρίθηκε στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2024 που θα διεξαχθεί απόψε στο Μάλμε της Σουηδίας, εν μέσω διαδηλώσεων κατά της συμμετοχής της χώρας στη φετινή διοργάνωση λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Γάζα.

Η 20χρονη Έντεν Γκολάν, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με το τραγούδι «Hurricane», του οποίου η αρχική εκδοχή τροποποιήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι είχε αναφορές στην αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ μπήκε στην ομάδα των 26 χωρών που διαγωνίζονται για να διαδεχθούν τη Σουηδία στο βάθρο του νικητή της διοργάνωσης, την οποία πέρυσι παρακολούθησαν 162 εκατ. τηλεθεατές.

«Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους αυτούς που μας ψήφισαν και μας στήριξαν», δήλωσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια. «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ, στη σκηνή, να ερμηνεύω και να δείχνω τη φωνή μας, να εκπροσωπώ (το Ισραήλ) με υπερηφάνεια».

Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973 στη Eurovision, την οποία κέρδισε για τέταρτη φορά το 2018. Σήμερα η χώρα βρίσκεται μεταξύ των φαβορί για την τελική νίκη πίσω από την Κροατία και μπροστά από την Ελβετία, σύμφωνα με τη πλατφόρμα σύγκρισης ιστοσελίδων στοιχηματισμού Oddschecker.com.

Πριν από τον ημιτελικό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η Έντεν Γκολάν έχει «ήδη νικήσει».

«Όχι μόνο συμμετέχετε με υπερηφάνεια και θαυμαστό τρόπο στην Eurovision, αλλά αντιμετωπίζετε με επιτυχία ένα τρομερό κύμα αντισημιτισμού», δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Ωστόσο, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα το βασικό μότο του διαγωνισμού τραγουδιού που απαγορεύει δια ροπάλου κάθε πολιτική έκφραση καθώς θεωρείται ένας θεσμός μη πολιτικός.

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες τόσο από το κοινό και τους Eurofans, όσο και από άλλες διαγωνιζόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, θρίλερ επικρατεί με τη συμμετοχή της Ολλανδίας που δεν εμφανίστηκε στην πρόβα τζενεράλε του διαγωνισμού και είναι άγνωστο τι θα γίνει με τον τελικό.

Αυτό έρχεται αφότου ο Ολλανδός Joost αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με την Έντεν, ενώ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου είχε σκεπάσει το πρόσωπό του με μία σημαία και την έβγαλε μόνο για να προκαλέσει την τραγουδίστρια του Ισραήλ.

Η Eden ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν νιώθει ασφαλής στο Μάλμε, λόγω των αντιδράσεων κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα ακόμη και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, με τον επικεφαλής της συνέντευξης Τύπου να την ενημερώνει πως δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει.

Τότε, ο Ολλανδός εκπρόσωπος έβγαλε τη σημαία από το πρόσωπό του και ρώτησε με ύφος: «Γιατί όχι; Να απαντήσει».

this is a video showing joost klein specifically asking "why not", when eden golan was allowed not to answer a press question on security

