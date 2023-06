Έτοιμος να επιστρέψει στην υποκριτική ο Κέβιν Σπέισι - «Σε 10 χρόνια θα θυμούνται τη δουλειά μου, όχι τις κατηγορίες»

Ο Κέβιν Σπέισι βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εξέλιξη της δίκης του σχετικά με κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε σε περιοδικό δήλωσε ότι αναμένει να εργαστεί σχεδόν αμέσως αν κριθεί αθώος και ότι αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν καμία σημασία, καθώς η δουλειά του θα μείνει ανεξίτηλη.

Συγκεκριμένα, ο Σπέισι μίλησε στο «ZEITmagazin», όπου αναφέρθηκε στην έκβαση της δίκης του 2022 στην οποία εμπλέκεται ο ηθοποιός Άντονι Ραπ, καθώς και στην επικείμενη δίκη του, που θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου στο Λονδίνο, στην οποία ο Σπέισι κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από τρεις διαφορετικούς άνδρες. Στη συνέντευξη, ο Σπέισι άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν σχέδια που θα μπορούσαν να τον δουν να εργάζεται ξανά, ανάλογα με την έκβαση της δίκης.

Kevin Spacey Says People Are “Ready to Hire Me” If He Is Found Not Guilty in U.K. Sexual Assault Trial https://t.co/btS4dXkKnU — The Hollywood Reporter (@THR) June 14, 2023

«Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμοι να με προσλάβουν τη στιγμή που θα απαλλαγώ από αυτές τις κατηγορίες στο Λονδίνο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν μπροστά».

Τα σχόλια του Σπέισι έγιναν λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση του στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, στις 16 Ιουνίου.

Ο 63χρονος κατηγορήθηκε τον περασμένο Ιούνιο για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τριών ανδρών, μεταξύ των οποίων και για την πρόκληση ενός ατόμου σε διεισδυτική σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Οι κατηγορίες σχετίζονται με δύο καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός άνδρα τον Μάρτιο του 2005 στο Λονδίνο, με ένα δεύτερο φερόμενο θύμα τον Αύγουστο του 2008 και η τελευταία κατηγορία αφορά ένα τρίτο φερόμενο θύμα σε ένα περιστατικό τον Απρίλιο του 2013 στο Γκλόστερσαϊρ, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Λονδίνου.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Σπέισι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι: «Αν και είμαι απογοητευμένος με την απόφασή τους να προχωρήσουν, θα εμφανιστώ οικειοθελώς στο Ηνωμένο Βασίλειο το συντομότερο δυνατό και θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου έναντι αυτών των κατηγοριών, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι θα αποδείξουν την αθωότητά μου».

«Είναι μια εποχή κατά την οποία πολλοί άνθρωποι φοβούνται πολύ ότι αν με υποστηρίξουν, θα τους ακυρώσουν», εξήγησε ο Σπέισι στο ZEITmagazin σχετικά με το πώς οι κατηγορίες έχουν επηρεάσει την καριέρα του.

Kevin Spacey on sex assault accusations: ‘In 10 years, it won’t mean anything’ https://t.co/i47WpuB0Fj pic.twitter.com/Qkh5wxrMcL — New York Post (@nypost) June 15, 2023

«Τη στιγμή που εφαρμόζεται εξονυχιστικός έλεγχος, αυτά τα πράγματα καταρρέουν», υποστήριξε. «Αυτό συνέβη στη δίκη του Ραπ και αυτό θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση».

Αν και ο διάσημος ηθοποιός δεν προβλέπει ότι θα μπορέσει να καθαρίσει τη φήμη του στα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να πιστεύει ότι το σκάνδαλο δεν θα επηρεάσει την κληρονομιά του, καθώς τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του: «Σε 10 χρόνια, δεν θα σημαίνει τίποτα. Η δουλειά μου θα ζήσει περισσότερο από εμένα, και αυτό είναι που θα θυμούνται».

Επίσης, το Netflix χώρισε τους δρόμους του με τον Σπέισι στον απόηχο των καταγγελιών και έβαλε στο ράφι την ταινία του «Gore». Ο Κρίστοφερ Πλάμερ, επίσης, τον είχε αντικαταστήσει στην ταινία «All the Money in the World».

Ο Σπέισι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο που σχετίζονται με υποτιθέμενα γεγονότα μεταξύ 2001 και 2013. Έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.