Οι 10 πιο εμβληματικές «πρωτοχρονιές» στην ιστορία του κινηματογράφου

Ο ερχομός του 1959 βρίσκει τον Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο) στο δεύτερο μέρος του «» σε ένα ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στην Αβάνα. Λίγο πριν διαρρεύσουν τα νέα για τη νίκη του Φιντέλ Κάστρο έναντι του δικτάτορα Μπατίστα και ολοκληρωθούν οι εορτασμοί για την έλευση του νέου χρόνου, εκείνος αποκαλύπτει στον αδερφό του, Φρέντο (Τζον Καζάλ), ότι ξέρει πως αυτός είναι που τον πρόδωσε.

«Ξέρω ότι ήσουν εσύ Φρέντο. Μου ράγισες την καρδιά» λέει σε μία έντονη σκηνή ο Πατσίνο.

Η Λάμψη (1980)

Μέσα από τη «Λάμψη» ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ αφιερώνει την τελευταία βραδιά του χρόνου σε εκείνους που περνούν μόνοι τους τις γιορτές.

Ο επιστάτης Τζακ Τόρανς του Τζακ Νίκολσον, έμεινε αλησμόνητος για πολλές από τις σκηνές της ταινίας. Μία από αυτές ήταν και η iconic σκηνή της Πρωτοχρονιάς, όπου βρίσκεται μόνος σε ένα μπαρ.

Η συμμορία των 11

11 παλιόφιλοι από τον στρατό σχεδιάζουν να ληστέψουν τα μεγαλύτερα καζίνο του Λας Βέγκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αυτή θα ήταν μία από τις πιο φιλόδοξες ληστείες του Ντάνι Όσιαν (Τζορτζ Κλούνεϊ), ενός από τους πιο χαρισματικούς «εγκέφαλους» του σινεμά. Αφού επιστρατεύσει επαγγελματίες απατεώνες, ο Όσιαν και η παρέα του δημιουργούν το απόλυτο χάος στην αλλαγή του χρόνου, με πολλή δράση.

Κάρολ (2015)

Δύο γυναίκες συναντιούνται σε ένα πολυκατάστημα και ζουν την απόλυτη ελευθερία, στη στερεοτυπική Νέα Υόρκη των 1950s.

Βάζοντας στην άκρη τα περιοριστικά κοινωνικά ήθη, η Κάρολ (Κέιτ Μπλάνσετ), μια δυσαρεστημένη νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσι και η Τερ και η Τερέζ (Ρούνι Μάρα), μια πωλήτρια, επιδιώκουν να ξεκινήσουν μια αναπάντεχη σχέση. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανταλλάσσουν ένα φιλί και γεύονται την αίσθηση της απελευθέρωσης.

Η γκαρσονιέρα (1960)

10 χρόνια μετά τη «Λεωφόρο της Δύσης» ο Μπίλι Γουάιλντερ επενδύει σε μία ακόμη νύχτα Πρωτοχρονιάς. Η ιστορία της «Γκαρσονιέρας» ακολουθεί τη Φραν (Σίρλεϊ Μακ Λέιν), μία γυναίκα που φεύγει από το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν εγκαταλείποντας τον παντρεμένο εραστή της, για να βρει τον Μπάξτερ (Τζακ Λέμον) στο διαμέρισμά του.

Έχοντας συνειδητοποιήσει, ότι αυτός είναι ο μόνος την αγαπά πραγματικά και αφού της εξομολογηθεί τον έρωτά του, υποδέχονται μαζί το νέο έτος πίνοντας σαμπάνια και παίζοντας χαρτιά.

Ξέφρενες Νύχτες (1997)

Ένας σκηνοθέτης ταινιών πορνό καλεί τους ήρωες της ιστορίας στο σπίτι του για να περάσουν όλοι μαζί την αλλαγή του χρόνου και να μπουν στη δεκαετία του 1980. Σε ένα φιλμ γεμάτο βία, ναρκωτικά και σεξ, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς μετατρέπεται σε σκηνή εγκλήματος.

Ο Λιτλ Μπιλ (Γουίλιαμ Μέισι) πιάνει επ’ αυτοφώρω τη γυναίκα του εκεί να τον απατά. Τη σκοτώνει και αυτοκτονεί.

Sex & the City II (2008)

Η Κάρι Μπράτσο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έμεινε αλησμόνητη για πολλές viral ατάκες στο «Sex and the City» και φυσικά, για την αγάπη της για τη μόδα. Μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της σειράς, ήταν όταν η Μπράτσο «πάλευε» με το χιόνι στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να φτάσει στην κολλητή της φίλη, Μιράντα και να γιορτάσουν μαζί την βραδιά της Πρωτοχρονιάς.

Ghostbusters II (1989)

Στην κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Ghostbusters II» οι Μπιλ Μάρει, Νταν Ακρόιντ, Χάρολντ Ρέιμις και , Harold Ramis και Σιγκούρνι Γουίβερ πρωταγωνιστούν σε μία περιπέτεια με φόντο τη Νέα Υόρκη. Και ενώ όλοι είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το νέο έτος, άψυχα πράγματα ζωντανεύουν και η πόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο και κυρίως με… αδιαπέραστη λάσπη!

Το βράδυ της παραμονής η ζημιά κορυφώνεται με πρωταγωνιστή το… Άγαλμα της Ελευθερίας. Η δράση «ξεχύνεται» στους δρόμους, ακριβώς την ώρα που οι εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς ξεκινούν με γοργούς ρυθμούς.

Mermaids (1990)

Η Σερ «μαγνήτισε» το ενδιαφέρον ως ένα μυθικό πλάσμα σε ένα πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην ταινία «Γοργόνες» του 1990.

Στο φιλμ, η Σερ υποδύεται τη μητέρα δύο κοριτσιών με τις οποίες περνά μαζί το ταξίδι της ενηλικίωσης. Το κοστούμι της για το πάρτι, στο οποίο μεταμφιέστηκε σε μία γοργόνα, έγραψε ιστορία.