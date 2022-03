Όσκαρ 2022: Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ και η δακρυσμένη συγγνώμη -Video

Ένα αστείο του Κρις Ροκ, για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Γουίλ Σμιθ -η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση – προκάλεσε το ξέσπασμα οργής.

Ξαφνικά, λοιπόν, ο Σμιθ βρέθηκε στη σκηνή, χτύπησε τον Κρις Ροκ και όταν επέστρεψε στη θέση του, φώναξε «να μην ξαναπιάσεις στο γ@μημέν@ στόμα σου τη γυναίκα μου».

Μετά από αυτό, η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη, με τους παρευρισκόμενους να στέκονται και να κοιτούν αμήχανοι, καθώς η τελετή συνεχιζόταν…

Δείτε το βίντεο:

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022