Η επίθεση κατά την επίσκεψη Ζελένσκι - Μητσοτάκη είναι μια δειλή ενέργεια, δηλώνει ο Σαρλ Μισέλ

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδίκασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επίθεση αυτή είναι ένα ακόμη σημάδι της δειλή πρακτικής της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ και επισημαίνει ότι η πλήρης υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον γενναίο λαό της δεν θα κλονιστεί.

Δείτε την ανάρτηση:

The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.

This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.

The EU’s full support to Ukraine and its brave people…

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024