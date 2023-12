Ο Ράμα αναγνωρίζει τον Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο - Βήμα αποκλιμάκωσης μετά τις πιέσεις Μητσοτάκη

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την προοπτική επίλυσης του ζητήματος Μπελέρη καταγράφεται σήμερα, με δεδομένη την απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει τον κ. Μπελέρη ως τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρας και υπογραμμίζει ότι ο εκλεκτός του Έντι Ράμα Γκιόγκι Γκόρος δεν έχει τη νομιμοποίηση να ασκεί τα καθήκοντά του.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι παρέμβαση για το θέμα κάνει μέσω του «X» και ο Αλβανός πρωθυπουργός, στον απόηχο της πρόσφατης συζήτησης που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες προ ημερών, όπου η Ελλάδα εξέφρασε τις ενστάσεις της για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, όσο επιτείνεται το θέμα Μπελέρη.

Δείτε την ανάρτηση του Ράμα:

From the reading of the reasoned decision of the special Court on Corruption and Organized Crime regarding the denial of the swearing-in permit for the elected mayor of Himara, I find it important to publicly highlight the following:

1. The denial of the swearing-in permit under…

— Edi Rama (@ediramaal) December 21, 2023