Ποιος είναι ο δράστης που αιματοκύλισε την Πράγα: «Μισώ τον κόσμο» έγραφε - Σκότωσε 10 άτομα και αυτοκτόνησε

Μακελειό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πράγα, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ με μακρύκανο όπλο, το οποίο είχε διόπτρα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών, ενώ όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον φοιτητή Ντέιβιντ Κόζακ, ο οποίος σύμφωνα με τσεχικές ιστοσελίδες, σπούδαζε ιστορία και φιλοσοφία στη Σχολή όπου άνοιξε πυρ, πληροφορία που προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές από τοπικά ΜΜΕ, ότι πριν προχωρήσει στο μακελείο, δολοφόνησε τον πατέρα του, κάτι που επίσης δεν έχει δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Σε ΜΜΕ και social media κυκλοφορεί φωτογραφία που, σύμφωνα με ό,τι ισχυρίζονται όσοι την έχουν αναρτήσει, δείχνει το πρόσωπο του δράστη των πυροβολισμών στην Πράγα.

Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό ως τώρα, έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση ενόπλου στο κέντρο της Πράγας.

Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης.

Πάνω από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 9 σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Αρκετοί άνθρωποι σώθηκαν αφού κρεμάστηκαν σε περβάζι, όπως φάνηκε σε συγκλονιστικές εικόνες.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι νεκρός, αφού έπεσε από το περβάζι. Πιθανότατα πρόκειται για αυτοκτονία, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Σε social media κυκλοφορούν, επίσης, πληροφορίες που αναφέρουν ότι η σύντροφος του δράστη κυκλοφορεί οπλισμένη, αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί δεύτερος ένοπλος που να σχετίζεται με το περιστατικό.

