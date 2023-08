Ζελένσκι: «Ευχαριστώ τον Μητσοτάκη για τη δέσμευσή του στην ελληνο-ουκρανική εταιρική σχέση»

«Ευχαριστώ την Ελλάδα για την ένταξη στη Διακήρυξη Υποστήριξης της G7, τη 14η χώρα που υποστηρίζει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσωπική του δέσμευση στην ελληνο-ουκρανική εταιρική σχέση. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί στην ευρωατλαντική πορεία της Ουκρανίας.»

Αυτό σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρι Κουλέμπα. Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την πρόληψη των ανθρωπιστικών κρίσεων.

Grateful to Greece for joining the G7 Declaration of Support, the 14th country to support security guarantees for Ukraine. I thank Prime Minister @kmitsotakis for his personal commitment to the Ukrainian-Greek partnership. We keep working together on Ukraine’s Euro-Atlantic path.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2023