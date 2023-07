Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Τούρκο πρέσβη

Με τον πρεσβευτή της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσιγιές συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης του Τούρκου πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Courtesy visit by Turkish Ambassador, Çağatay Erciyes, and meeting with FM George Gerapetritis at @GreeceMFA

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη Τουρκίας, Ç.Erciyes, και συνάντηση με ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών pic.twitter.com/6nNRayVjrE

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 14, 2023