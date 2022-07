Δένδιας: «Πυριτιδαποθήκη» η Βοσνία Ερζεγοβίνη - Η Ευρώπη να προσέξει τα Δυτικά Βαλκάνια

Όπως σημείωσε άλλωστε το Ντουμπρόβνικ είναι το κατάλληλο σημείο να μιλήσουμε γι’ αυτό, καθώς εκτός από «μια πολύ όμορφη αρχιτεκτονικά πόλη και ένα τέλειο παράδειγμα παγκόσμιας πόλης στην Αδριατική, ένα προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO, είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία επιτυχίας».

«Μια πόλη που καταστράφηκε από τον πόλεμο και ανοικοδομήθηκε με τέλειο τρόπο. Αν περιηγηθείτε σήμερα στο Ντουμπρόβνικ, δεν θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι πριν από μερικά χρόνια μαίνονταν πόλεμος εδώ γύρω», ανέφερε.

This year #DubrovnikForum2022 takes place under the very dark cloud of the Russian invasion of Ukraine. And I have to say, what this teaches us all is the need to align ourselves, everybody, behind International Law. Against revisionism, against war. pic.twitter.com/zhDvrc07Vr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 9, 2022