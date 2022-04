Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Τζο Μπάιντεν στις 16 Μαΐου στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, ο Τζο Μπάιντεν «ανυπομονεί να τον καλωσορίσει» ενώ ανάμεσα στα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία καθώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Όπως επισημαίνει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, οι Kυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν θα συζητήσουν το ουκρανικό, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, σημειώνονται τα εξής:

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανυπομονεί να καλωσορίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη της Ελλάδας στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου, 2022. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού προσφέρει μια ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την ισχυρή μας διμερή συνεργασία και να γιορτάσουμε τα 201 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας.

»Οι ηγέτες θα συζητήσουν τις τρέχουσες προσπάθειες με τους Συμμάχους και τους εταίρους για τη στήριξη του ουκρανικού λαού και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία για την απρόκλητη επιθετικότητά της. Θα συζητήσουν τη στενή συνεργασία μας σε διεθνείς προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια της ενέργειας.

Οι ηγέτες θα κάνουν απολογισμό των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ καθώς και των κοινών μας στόχων για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Θα γιορτάσουν επίσης την ιστορία, τις δημοκρατικές αξίες και τους εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς που έχουν ενώσει τους λαούς και τις χώρες μας εδώ και γενιές».

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και την επικείμενη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον στενό συντονισμό μας ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενάντια στις απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι συνομίλησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό «για τη σημαντική βοήθεια που η νατοϊκή σύμμαχος Ελλάδα έχει παράσχει στην Ουκρανία, καθώς και για άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον βάναυσο επιθετικό πόλεμο της Μόσχας. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πιο σημαντικές».

I spoke with @PrimeMinisterGR Mitsotakis about the significant aid @NATO Ally Greece has provided to Ukraine, and other ways to help Ukraine defend itself against Moscow’s brutal war of aggression. The U.S.-Greece relationship has never been stronger or more important.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 21, 2022