Μητσοτάκης: Οι υπεύθυνοι για την φρίκη στην Μπούσα πρέπει να λογοδοτήσουν

Όπως σημειώνει, «οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν» προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα στέκεται δίπλα στην Ουκρανία».

Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 3, 2022