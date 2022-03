Αλ. Τσίπρας: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ώστε να παρέμβει το κράτος ρυθμιστικά στην αγορά για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, καθώς οι πολίτες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέντευξή του στην Ant1 και στον Γιώργο Παπαδάκη, ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στον τομέα της ενέργειας έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια. Αναφέρθηκε στα λάθη της κυβέρνησης όσον αφορά το θέμα της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας πως το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Όπως τόνισε, τα λάθη της κυβέρνησης είναι «στρατηγικά» και χρειάζεται ένα σχέδιο «έκτακτης ανάγκης».

«Χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, χρειάζεται να παρέμβει το κράτος ρυθμιστικά στις αγορές, να είναι δίπλα στον πολίτη που αδυνατεί αυτήν τη στιγμή να τα βγάλει πέρα», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έκανε «τραγικά, στρατηγικά λάθη στο ενεργειακό».

Όπως υπογράμμισε, χρειάζονται «μέτρα ανακούφισης που έχουν να κάνουν με το πλαφόν στις τιμές χονδρικής» αλλά και «μέτρα στήριξης των εισοδημάτων», ενώ συμπλήρωσε: «Λεφτόδεντρα δεν ξέρω αν υπάρχουν, κλεφτόδεντρα υπάρχουν σίγουρα.»

«Δεν βρισκόμαστε σε περίοδο κανονικότητας. Η αντίληψη Μητσοτάκη είναι παραδοσιακά αντίληψη των νεοφιλελεύθερων,η οποία δεν λειτουργεί σε συνθήκες κρίσης», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε ότι η κρίση του πολέμου δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην ακρίβεια και πως αυτό θα γίνει αργότερα. Προειδοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μία επισιτιστική κρίση, διεθνώς και στη χώρα μας, καθώς θα υπάρξουν μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα. «Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αρκεί να καταλάβουν ότι χρειάζονται και λύσεις έξω από το πλαίσιο που έχουν συνηθίσει, out of the box που λένε», είπε.

Απευθυνόμενος στους συνταξιούχους, ο κ.Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους πήρε 3 δισεκατομμύρια και τους επέστρεψε 135 εκατομμύρια.

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «παρωχημένο μοντέλο» από την κυβέρνηση, που «εκτινάσσει το κόστος στον καταναλωτή και εκτινάσσει τα κέρδη», καθώς και για «στρατηγικά λάθη» στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Κάνοντας λόγο για τα λεγόμενα golden boys που έχουν μισθούς διπλάσιους του πρωθυπουργού, ο κ.Τσίπρας είπε ότι «η ΔΕΗ πρωταγωνιστεί στο ράλι της αισχροκέρδειας».

Ο κ.Τσίπρας τόνισε ότι η αισχροκέρδεια έχει φτάσει στο 1,5 δισ. το τελευταίο 8μηνο. Μπορούμε να τους αφήσουμε ανέγγιχτους; » αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας στην κριτική για τη ΔΕΗ την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «σε 4,5 χρόνια δεν αυξήθηκε το τιμολόγιο ούτε ένα ευρώ».