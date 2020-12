Κ. Μητσοτάκης για τον σεισμό στην Κροατία: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων-Έτοιμη να βοηθήσει η Πολιτική μας Προστασία»

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός έγραψε σε ανάρτησή του στο Τwitter: «Οι σκέψεις μας είναι με τους Κροάτες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του σημερινού σεισμού. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Πολιτική μας Προστασία είναι έτοιμη να βοηθήσει».

Our thoughts are with the people of #Croatia who are dealing with the aftermath of today's earthquake. I would like to extend my sincere condolences to the victims' families, and to wish a swift recovery to the injured. Our Civil Protection Agency stands ready to assist.

