Ικανοποιημένος ο Κ. Μητσοτάκης για το Brexit: «Η ευρωπαϊκή ενότητα παρέμεινε ισχυρή»

Σε σχετική ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η ευρωπαϊκή ενότητα παρέμεινε ισχυρή μέσω μιας επίπονης διαδικασίας, ενώ τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ προστατεύθηκαν».

Παράλληλα, έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Μισέλ Μπαρνιέ και στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να καταλήξουν στη συμφωνία του Brexit με την κυβέρνηση Τζόνσον.

«Συγχαρητήρια σε @MichelBarnier, @vonderleyen και τις ομάδες τους σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΒ. Η ευρωπαϊκή ενότητα παρέμεινε ισχυρή μέσω μιας επίπονης διαδικασίας, ενώ τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ προστατεύθηκαν. Τώρα μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

Congratulations to @MichelBarnier, @vonderleyen and their teams on the EU-UK agreement. European unity remained strong through an arduous process, while EU member states' interests were protected. Now we can build a mutually beneficial relationship between the EU and the UK.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 24, 2020