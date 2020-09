Αναστασιάδης σε Μισέλ: Χρειαζόμαστε μία ενωμένη, σταθερή και αποφασιστική απάντηση στην Τουρκία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά αύριο στις Βρυξέλλες.

«’Εγκαιρη συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε μία ενωμένη, σταθερή και αποφασιστική απάντηση στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Νίκος Αναστασιάδης, μετά το πέρας της συνάντησης.

Timely discussion with @eucopresident. We need a united, firm and determined response to Turkey's illegal drillings in #Cyprus' #EEZ.

Special #EUCO pic.twitter.com/QFrPYjZhXO

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 30, 2020