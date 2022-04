«Καμπανάκι» ΠΟΥ: Το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει ακατάλληλο αέρα-Συναγερμός για βλάβες στην υγεία

Ο ΠΟΥ στη μελέτη του βρήκε πως με κάθε εισπνοή, αόρατο διοξείδιο του υδρογόνου από οχήματα, κατασκευαστικό εξοπλισμό, εργοστάσια κλπ., εισχωρεί βαθιά μέσα στους πνεύμονές μας, ερεθίζοντας τους ευαίσθητους ιστούς, προκαλώντας αλλεργίες, φλεγμονές, άσθμα και μειώνοντας τη λειτουργία τους. Μόλις το 23% των ανθρώπων σε 4.000 πόλεις αναπνέουν αέρα όπου τα επίπεδα NO2 είναι εντός των ορίων του ΠΟΥ, ενώ οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις NO2 καταγράφονται στη Μεσόγειο.

Τα αιωρούμενα σωματίδια που εισπνέουμε, ειδικά αυτά των 2.5μm, είναι ικανά να βρεθούν βαθιά μέσα στους πνεύμονες, να μπουν στο αίμα και να προκαλέσουν καρδιακά, εγκεφαλικά και αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία πως τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν επιπτώσεις και σε άλλα όργανα προκαλώντας άλλες ασθένειες.

