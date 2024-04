Χατζηδάκης: «Η Ελλάδα είναι η ευχάριστη έκπληξη της ευρωπαϊκής οικονομίας»

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σε δήλωσή του ο υπουργός, επεσήμανε ότι «Ήταν ξεκάθαρο! Σε όλες τις συναντήσεις και συζητήσεις που είχα στο πλαίσιο των Spring Meetings του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ελλάδα είναι η ευχάριστη έκπληξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το αναγνωρίζουν οι πάντες: εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικοί αναλυτές, διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Για νέες και καλύτερες δουλειές και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για όλους τους Έλληνες».

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον διευθυντή του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ Vítor Gaspar και τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Alfred Kammer. Ο Έλληνας υπουργός παρακάθισε σε δείπνο εργασίας που παρέθεσε η κ. Γκεοργκίεβα σε υπουργούς από προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και οίκων αξιολόγησης. Ειδικότερα, με τον πρόεδρο του ομίλου Goldman Sachs John Waldron και τον αντιπρόεδρο της Citigroup Jay Collins, o υπουργός συζήτησε τις προοπτικές της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας και κάλεσε τις δύο επενδυτικές τράπεζες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Ανάλογες συζητήσεις είχε με εκπροσώπους οίκων αξιολόγησης και οικονομικούς αναλυτές. Ενώ, παραχώρησε συνεντεύξεις στα αμερικανικά δίκτυα CNBC και Bloomberg.

Στην Ουάσιγκτον ο υπουργός συμμετείχε στη συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), στην οποία η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος. Στόχος της Συμμαχίας είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Συμμετείχε επίσης στην Υπουργική Σύνοδο του Συμφώνου του Παρισιού για τους Ανθρώπους και το Κλίμα (Paris Pact for People and the Planet- 4P), που ως στόχο έχει την ανάληψη δράσεων για την προώθηση της δίκαιης πράσινης μετάβασης.

Ο υπουργός έλαβε μέρος και στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force FATF), που στοχεύει στη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ακόμη, συμμετείχε στην εισαγωγική συνάντηση της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee- IMFC), στην οποία αναλύθηκαν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στην ολομέλεια της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής. Μετά την εν λόγω συνεδρίαση, παρακάθησε σε γεύμα που οργάνωσε προς τιμήν του η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα, με τη συμμετοχή των Ελλήνων προξένων στις ΗΠΑ.

Τον κ. Χατζηδάκη συνόδευσαν στις συναντήσεις ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής Γιώργος Χριστόπουλος, και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μιχάλης Μασουράκης, και στην Παγκόσμια Τράπεζα Ελένη Παναγιωταρέα. Στην ελληνική αντιπροσωπεία μετείχε επίσης ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης.