Δανία: Άνδρας συνελήφθη μετά την εκκένωση αεροδρομίου λόγω απειλής για βόμβα

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Δανία, σε σχέση με απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην κεντροδυτική Δανία, εκκενώθηκε και εξακολουθεί να είναι κλειστό μετά την απειλή.

A full evacuation is underway at Denmark’s 🇩🇰 Billund Airport on Saturday after a bomb threat

Both travelers and staff have been asked to leave the terminal building

One man was arrestedhttps://t.co/Ea69R5FmFN https://t.co/5a6gNZX6MW pic.twitter.com/Yf1Na8N09h

April 20, 2024