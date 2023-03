Τζόζεφ Τζεντίλ: Ο άνθρωπος που έβλεπε τις... χρεοκοπίες να περνούν - «Πρωταγωνιστής» στις υποθέσεις Enron, Lehman Brothers και SVB

Η κατάρρευση της αμερικανικής Silicon Valley Bank και το «κραχ» της ελβετικής Credit Suisse, λίγες ημέρες μετά, «βυθίζουν» τα χρηματιστήρια ανά την υφήλιο και προκαλούν κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία, με τις ημέρες που ζούμε να θυμίζουν εκείνες του 2008 και την κατάρρευση, τότε, της Lehman Brothers.

Εύλογο είναι να αναρωτιέται κανείς εάν υπάρχουν «κοινά σημεία» σε αυτές τις υποθέσεις ή… περίεργες, «διαβολικές» συμπτώσεις, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν θεωρίες συνωμοσίας. Η πρώτη, προφανής σύμπτωση, η οποία ασφαλώς και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, αλλά αξίζει ν’ αναφερθεί, είναι ότι ο πρόεδρος της Credit Suisse λέγεται… Λίμαν και γράφεται στα αγγλικά όπως περίπου η Lehman Brothers, αλλά με διπλό «n» (Axel Lehmann).

Αναζητώντας, ωστόσο, σχετικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο, αμέσως μετά την είδηση της κατάρρευσης της SVB, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εντόπισαν ένα στοιχείο -ή, καλύτερα, ένα πρόσωπο- που συνδέει και συνδέεται με τις υποθέσεις της Lehman Brothers και της SVB.

Κάπου εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να σας συστήσουμε τον κ. Τζόζεφ Τζεντίλ (Joseph Gentile), ο οποίος εργάστηκε ως οικονομικός διευθυντής στην Global Investment Bank της Lehman Brothers -απ’ όπου μάλιστα αποχώρησε το 2007, μόλις ένα χρόνο πριν αυτή χρεοκοπήσει- ενώ σήμερα τον βρίσκουμε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου Διοίκησης της Silicon Valley Bank!

Η φωτογραφία του, μάλιστα, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -κυρίως στο Twitter- δίνοντας έναυσμα για να ξεκνήσει το «πάρτι» σχετικά με το πόσο… επιτυχημένο τραπεζικό στέλεχος ειναι ο Τζόζεφ (Τζο) Τζεντίλ.

